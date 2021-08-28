Мусса Сиссоко перешёл из «Тоттенхэма» в «Уотфорд»
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Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко продолжит карьеру в «Уотфорде», информирует пресс-служба «шершней».
31-летний француз подписал с «Уотфордом» двухлетний контракт. В новой команде Сиссоко будет выступать под 19-м номером на спине.
Французский полузащитник выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2016 года. Последний контракт футболиста со «шпорами» был рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/2021 Сиссоко сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
«Уотфорд» в прошлом сезоне занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу после одного года отсутствия. В первых двух турах подопечные Франсиско Хавьера Муньоса Лломпарта одержали одну победу и потерпели одно поражение.
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