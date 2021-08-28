Ненахов поделился эмоциями от дебюта за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов, вышедший на замену в матче с «Динамо» и дебютировавший в составе железнодорожников, поделился впечатлениями от игры. Матч 6-го тура между «Локомотивом» и «Динамо» закончился вничью 1:1.
«Динамо» — это серьёзный соперник, тем более в своём нынешнем состоянии. Но и у нас были хорошие моменты, мы вели в счёте. Думаю, в целом ничья — неплохой результат. Были ли особые эмоции в связи с тем, что выхожу на замену в матче со своим бывшим клубом? Действительно, «Динамо», мягко говоря, не чужая для меня команда. Я воспитанник клуба, о чём всегда буду помнить.
Но к сегодняшней игре это не имеет прямого отношения. Просто очень рад, что дебютировал в составе «Локомотива», пускай пока и сыграл всего несколько минут. Главное — выкладываться по максимуму, помогать команде, и тогда всё будет хорошо», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 августа 2021
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