Сестра Роналду: Криштиану, добро пожаловать домой. «МЮ» — место, которого ты заслуживаешь

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала переход брата из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Добро пожаловать домой, любовь моя. Это место, которого ты заслуживаешь. Какое счастье, я очень горжусь! Спасибо тебе за то, что ты такой замечательный человек», – написала Авейру в «Инстаграме».
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров. Последним клубом португальца был «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».
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