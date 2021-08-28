Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Болонья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Спартак-2» в стартовом матче тура ФНЛ

«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Спартак-2» в стартовом матче тура ФНЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «Академия «Спартак» им. Ф. Черенкова» состоялся первый матч 8-го тура ФНЛ. «Спартак-2» принимал «Олимп-Долгопрудный».

Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счётом 2:0. На 20-й минуте счёт в матче открыл Захар Тарасенко, а на 24-й минуте второй мяч забил Илья Сафронов.

«Спартак-2» так и не сумел переломить ход неудачно складывающегося поединка. Больше счёт в этой встрече не менялся.

«Олимп-Долгопрудный», выступавший в прошлом сезоне в ПФЛ, одержал лишь вторую победу в чемпионате. Подмосковный клуб набрал восемь очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Спартак-2», набрав 13 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице.

«Спартак-2» в следующем туре сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Олимп-Долгопрудный» будет принимать «Аланию».

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
0 : 2
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
0:1 Тарасенко – 20'   0:2 Сафронов – 24'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021