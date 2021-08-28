«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Спартак-2» в стартовом матче тура ФНЛ

В Москве на стадионе «Академия «Спартак» им. Ф. Черенкова» состоялся первый матч 8-го тура ФНЛ. «Спартак-2» принимал «Олимп-Долгопрудный».
Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счётом 2:0. На 20-й минуте счёт в матче открыл Захар Тарасенко, а на 24-й минуте второй мяч забил Илья Сафронов.
«Спартак-2» так и не сумел переломить ход неудачно складывающегося поединка. Больше счёт в этой встрече не менялся.
«Олимп-Долгопрудный», выступавший в прошлом сезоне в ПФЛ, одержал лишь вторую победу в чемпионате. Подмосковный клуб набрал восемь очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Спартак-2», набрав 13 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице.
«Спартак-2» в следующем туре сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Олимп-Долгопрудный» будет принимать «Аланию».
- 28 августа 2021
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