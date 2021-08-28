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Левандовски получил награду лучшему футболисту года в Германии по версии Kicker

Левандовски получил награду лучшему футболисту года в Германии по версии Kicker
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перед игрой с «Гертой» был удостоен награды лучшему футболисту года в Германии от Kicker.

Публикация доступна в «твиттере» ФК «Бавария». Права на видео принадлежат DFL.

В прошлом сезоне польский форвард принял участие в 29 матчах Бундеслиги, в которых забил 41 гол и отдал 8 результативных передач.

«Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых двух матчах нынешнего сезона команда одержала одну победу и однажды сыграла вничью. Сейчас мюнхенцы на своём поле принимают «Герту». После первого тайма команда выигрывает со счётом 2:0. Один из мячей забил Левандовски. Автором ещё одного гола стал Томас Мюллер.

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