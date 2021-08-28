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Курт Зума стал игроком «Вест Хэма»

Курт Зума стал игроком «Вест Хэма»
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Французский защитник Курт Зума перешёл из «Челси» в «Вэст Хэм».

«Я очень счастлив и очень горд. Мой разговор с тренером прошёл очень быстро. Я просто почувствовал, что он действительно хочет, чтобы я пришёл и присоединился к команде, которая начала сезон очень хорошо.

Отличный сезон, который «Вест Хэм» провёл в прошлом году, придал команде уверенности в том, что в этом году она будет ещё лучше, и я хочу помочь ей в этом», — приводит слова Зума официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за 26-летнего футболиста € 30 млн.

За «Челси» Курт Зума выступал с 2014 года. Он двукратный чемпион Англии, ещё по разу выиграл с синими Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок английской лиги.

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