Флик огласил свой первый состав в качестве главного тренера сборной Германии

56-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик огласил свой первый выбор игроков в качестве главного тренера сборной Германии на матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.

Заявка, опубликованная в «Твиттере» сборной Германии, выглядит следующим образом:

Вратари : Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»); защитники : Ридле Баку («Вольфсбург»), Робин Госенс («Аталанта»), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»);

: Ридле Баку («Вольфсбург»), Робин Госенс («Аталанта»), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»); полузащитники : Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Махмуд Дауд («Боруссия Д»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хоффман («Боруссия М»), Джошуа Киммих («Бавария»);

: Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Махмуд Дауд («Боруссия Д»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хоффман («Боруссия М»), Джошуа Киммих («Бавария»); нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия М»), Марко Ройс («Боруссия Д»), Лерой Зане («Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Флориан Вирц («Байер»).

Напомним, 3 сентября Германия на выезде сыграет с Лихтенштейном, затем, 5 сентября, дома встретится с Арменией, а 8 сентября вновь отправится на выездную игру с Исландией.