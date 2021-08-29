Флик огласил свой первый состав в качестве главного тренера сборной Германии
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56-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик огласил свой первый выбор игроков в качестве главного тренера сборной Германии на матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.
Заявка, опубликованная в «Твиттере» сборной Германии, выглядит следующим образом:
- Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);
- защитники: Ридле Баку («Вольфсбург»), Робин Госенс («Аталанта»), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»);
- полузащитники: Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Махмуд Дауд («Боруссия Д»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хоффман («Боруссия М»), Джошуа Киммих («Бавария»);
- нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия М»), Марко Ройс («Боруссия Д»), Лерой Зане («Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Флориан Вирц («Байер»).
Напомним, 3 сентября Германия на выезде сыграет с Лихтенштейном, затем, 5 сентября, дома встретится с Арменией, а 8 сентября вновь отправится на выездную игру с Исландией.
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