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Флик: возвращение сборной Германии на вершину не может произойти в одночасье

Флик: возвращение сборной Германии на вершину не может произойти в одночасье
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56-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, недавно возглавивший сборную Германии, высказался о перспективах национальной команды.

«Очевидно, что наша цель — вернуться на вершину мирового футбола. Это будет нелегко, но наша команда находится в хорошей форме, и у нас огромное количество качеств.

Это не то, что может произойти в одночасье, но мы сделаем всё, чтобы достичь этой цели. Мы видели интенсивность и страсть в матчах Испании и Италии, и это было увлекательно. Они пытались с самого начала поставить своих соперников под давление, забрасывать мяч за спину защитникам и использовать стандартные положения, чтобы добиться успеха.

Мы можем учиться у лучших и пытаться использовать эти вещи в своих матчах. Шаг за шагом мы должны попытаться вернуться туда, где мы хотим быть», — приводит слова Флика Goal.

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