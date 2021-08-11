Флик: возвращение сборной Германии на вершину не может произойти в одночасье

56-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, недавно возглавивший сборную Германии, высказался о перспективах национальной команды.
«Очевидно, что наша цель — вернуться на вершину мирового футбола. Это будет нелегко, но наша команда находится в хорошей форме, и у нас огромное количество качеств.
Это не то, что может произойти в одночасье, но мы сделаем всё, чтобы достичь этой цели. Мы видели интенсивность и страсть в матчах Испании и Италии, и это было увлекательно. Они пытались с самого начала поставить своих соперников под давление, забрасывать мяч за спину защитникам и использовать стандартные положения, чтобы добиться успеха.
Мы можем учиться у лучших и пытаться использовать эти вещи в своих матчах. Шаг за шагом мы должны попытаться вернуться туда, где мы хотим быть», — приводит слова Флика Goal.
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