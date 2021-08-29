Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству сухих матчей, превзойдя достижение Кана

35-летний голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер отметился выдающимся достижением по завершению встречи 3-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой» (5:0).

Как отмечает пресс-служба «Баварии» в «Твиттере», Нойеру удалось отметиться 205-м матчем без пропущенных мячей в чемпионате Германии, тем самым побив рекорд легендарного Оливера Кана (204).

Всего Нойер провёл за «Баварию» 437 матчей во всех турнирах, 213 из которых ему удалось завершить на ноль, а в остальных он пропустил 336 мячей. Напомним, что футболист продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что Нойер вошёл в заявку на сентябрьские матчи экс-тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флика, возглавляющего сборную Германии.