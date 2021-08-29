Каземиро – о победе над «Бетисом»: вот так и выигрываются трофеи

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал победу своей команды над «Бетисом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Это очень важные три очка. «Бетис» отберет немало очков у соперников, потому что играть здесь очень непросто. В команде много сильных футболистов, таких как Фекир или Каналес. Вот так и выигрываются трофеи. Мы хорошо работаем. Ключевым моментом была работа каждого игрока, вышедшего на поле. Мы здорово провели первые 10 минут, затем соперник прибавил, но не подходил к нашим воротам и не создавал опасности», — цитирует Каземиро Mundo Deportivo.

«Реал» с 7 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Отметим, ранее 29-летний бразилец Каземиро продлил контракт с «Реалом» до 2025 года.