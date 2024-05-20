Экс-капитан «Рубина» Фёдоров: Даку может заиграть в любой команде РПЛ

Бывший футболист и капитан «Рубина» Андрей Фёдоров оценил перспективы 26-летнего албанского нападающего казанцев Мирлинда Даку. По мнению Фёдорова, «Рубин» не станет удерживать своего лидера в случае хорошего предложения. При этом сам Даку может заиграть в любом клубе Российской Премьер-Лиги, а его характер не позволит ему расслабиться и снизить требования к себе.

«Всё будет зависеть от клуба и предложения. Если оно устроит клуб, думаю, держать не будут. Продать его повыгоднее, скорее всего, можно будет только после Евро, смотря как он выступит.

В России ниже уровня, который он показывает сейчас, играть не будет. Видно, что он по характеру такой, ему не всё равно, и не думаю, что он расслабится после одного сезона. Он будет держать свой уровень, но ещё и прибавить может. Мне кажется, он сможет заиграть в любой команде РПЛ», — приводит слова Андрея Фёдорова Metaratings.

Напомним, Мирлинд провёл за «Рубин» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.