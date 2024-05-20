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Евгений Морозов рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в этом сезоне

Евгений Морозов рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в этом сезоне
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Футболист московского «Локомотива» Евгений Морозов высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. Защитник считает, что железнодорожникам не хватило стабильности, чтобы выступить лучше в Российской Премьер-Лиге и в Кубке страны.

«Чего не хватило команде, чтобы оказаться выше в РПЛ и пройти дальше в Кубке? Думаю, стабильности. У нас много молодых футболистов. Считаю, через игры эта проблема решится.

В следующем сезоне результаты будут лучше? Конечно. Пойдёт второй год, как я играю с теми же партнёрами. Надеюсь, костяк команды останется и дела пойдут в гору», – приводит слова Морозова пресс-служба железнодорожников на официальном сайте клуба.

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» записал на свой счёт 50 очков. Железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице за тур до окончания сезона. В Кубке России по футболу красно-зелёные вылетели на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

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