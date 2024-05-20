«Пари НН» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 20 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между ЦСКА и «Пари НН» победу со счётом 3:2 одержали армейцы. По состоянию на сегодняшний день команда Владимира Федотова располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы занимают 14-е место, лишь на одно очко опережая идущую в зоне вылета «Балтику». При этом «Пари НН» провёл на одну игру меньше.