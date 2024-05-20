Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Зырянов: благодарен Виллаш-Боашу, что дал сыграть 200-й матч за «Зенит»

Константин Зырянов: благодарен Виллаш-Боашу, что дал сыграть 200-й матч за «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что благодарен экс-тренеру сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашу, который дал ему сыграть 200-й матч за петербургский клуб.

– В 2014-м «Зенит» назначил Виллаш-Боаша и с «Зенитом» вы закончили. Перешли в «Зенит-2». Как это было?
– У меня было предложение от одной команды. Не буду её называть, но это команда РПЛ. Посидел, подумал, всё-таки уже 37 лет. И отказался. При этом очень благодарен Виллаш-Боашу, его штабу, что дали сыграть 200-й и даже 201-й матч за «Зенит».

А время в «Зените-2» я оцениваю как огромный опыт. И для меня, и для ребят. Когда играл, об этом не думал. Просто хотел продлить карьеру. А сейчас реально понимаю – пацанам это было нужно. Да и мне тоже. Это было нужно всем, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Никто в «Зените» не думал, что мы дойдём до финала Кубка УЕФА». Откровенный Зырянов
Эксклюзив
«Никто в «Зените» не думал, что мы дойдём до финала Кубка УЕФА». Откровенный Зырянов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android