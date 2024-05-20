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Далер Кузяев: статистика выступлений, голы, голевые передачи, ассисты, Гавр, сборная России по футболу

Статистика полузащитника «Гавра» Далера Кузяева за первый сезон во Франции
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Для полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева сезон-2023/2024 cтал первым, когда он выступал в составе иностранного клуба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой 31-летнего россиянина в прошедшей кампании.

Далер Кузяев Подробнее
  • Матчи: 33 (30 чемпионат Франции, 3 — Кубок Франции)
  • Голы: 3
  • Результативные передачи: 2
  • Количество минут на поле: 2355 (79% от максимально возможного в сезоне*)
  • Жёлтые и красные карточки: 1+1
  • Процент точности пасов: 78,5%

* В матче 1/8 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (1:3) Кузяев получил прямую красную карточку, из-за которой был вынужден пропустить четыре матча чемпионата страны. Эти игры не учитывались при подсчёте общего возможного времени.

Кузяев (€ 9 млн) является вторым в топе самых дорогих футболистов «Гавра» по версии портала Transfermarkt. На первом месте расположился защитник Аруна Санганте (€ 10 млн).

«Гавр» набрал 32 очка и сохранил место в Лиге 1 на следующий сезон.

Напомним, как прошла первая тренировка Кузяева во французском клубе:

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