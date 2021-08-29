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Нагельсман — о победе в матче с «Гертой»: пока это лучшая игра «Баварии» в сезоне

Нагельсман — о победе в матче с «Гертой»: пока это лучшая игра «Баварии» в сезоне
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал результат матча 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с берлинской «Гертой» (5:0).

«Я действительно доволен. На данный момент это лучшая игра сезона. Понадобилось немного времени, чтобы войти в игру, но потом „Бавария“ стала действовать лучше. С мячом мы были намного увереннее, чем в матче с „Кёльном“. Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, мы высоко перехватывали мяч и создали много голевых моментов. Это заслуженная победа», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

Напомним, для берлинской «Герты» это уже третье поражение в стартовых трёх турах Бундеслиги. «Бавария» имеет в своём активе 7 очков.

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