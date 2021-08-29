Тренер сборной Украины: сейчас футболистов из России в команде априори быть не может

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ситуацию с игроками, выступающими за российские клубы. Петраков дал понять, что не будет вызывать игроков из России из-за конфликта на Донбассе.
«Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвёте, да? Нет? Понимаете, на данный момент, скажу вам откровенно, я не рассматриваю вопрос о вызове игроков из чемпионата России. А знаете, почему? Я вот в феврале сидел дома, вы сами понимаете — пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я — коренной киевлянин, думаю, просто пройду по городу. Взял и просто пешком пошёл по городу. Подошёл к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону «Динамо» ведёт дорога, к музею. Зашёл в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор. А в стороне от Михайловской — фотографии. Я увидел, сколько погибло наших военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий…
Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому — нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени… Но на данном этапе — нет. Говорю прямо и откровенно», — сказал Петраков на пресс-конференции.
- 29 августа 2021
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