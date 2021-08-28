Передача Черышева помогла «Валенсии» разгромить «Алавес» в матче Примеры

Завершился матч третьего тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимала «Алавес». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
«Валенсия» открыла счёт в матче на третьей минуте после точного удара Даниэля Васса. Результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев. Под самый перерыв хозяева удвоили преимущество в счёте после гола Карлоса Солера. На 60-й минуте Гонсалу Гедеш довел счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.
«Валенсия» продлила беспроигрышную серию в Примере — две победы и ничья. «Алавес», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд. В следующем туре «Валенсия» сыграет с «Осасуной», а «Алавес» встретится с «Вильярреалом».
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