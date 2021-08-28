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Передача Черышева помогла «Валенсии» разгромить «Алавес» в матче Примеры

Передача Черышева помогла «Валенсии» разгромить «Алавес» в матче Примеры
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Завершился матч третьего тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимала «Алавес». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

«Валенсия» открыла счёт в матче на третьей минуте после точного удара Даниэля Васса. Результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев. Под самый перерыв хозяева удвоили преимущество в счёте после гола Карлоса Солера. На 60-й минуте Гонсалу Гедеш довел счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.

«Валенсия» продлила беспроигрышную серию в Примере — две победы и ничья. «Алавес», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд. В следующем туре «Валенсия» сыграет с «Осасуной», а «Алавес» встретится с «Вильярреалом».

Испания - Примера. 3-й тур
27 августа 2021, пятница. 23:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Васс – 3'   2:0 Солер – 45+3'   3:0 Гедеш – 60'
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