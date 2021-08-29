«Барселона» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны составы «Барселоны» и «Хетафе» на матч 3-го тура испанской Примеры.



Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Хетафе».



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Роберто, Эмерсон, Араухо, Лангле, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Депай, Брейтуэйт.



Запасные: Пенья, Нето, Мингеса, Дест, Юмтити, Гави, Пуч, Пьянич, Гонсалес, Коутиньо, Демир, Манай.



«Хетафе»: Сория, Митрович, Джене, Иглесиас, Оливера, Янкто, Максимович, Арамбарри, Аленья, Унал, Рамирес.



Запасные: Конде, Яньес, Акуругу, Чинчуррета, Микель, Суарес, Тимор, Дуро, Масиас, Мата.



Главным арбитром матча назначен Пабло Гонсалес Фуэртес.