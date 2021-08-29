Гильерме: конечно, готов сыграть с Хорватией. Если должен играть, буду

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о готовности сыграть со сборной Хорватии.

«Состояние у меня нормальное. Немного беспокоит ахилл. Но, думаю, через день всё наладится. Готов, конечно. Если должен играть, буду играть, естественно.

Хорватия? Сегодня утром было собрание, посмотрели информацию о них. Очень хорошо их знаю. Это очень сильная команда. У нас ещё есть время для подготовки к ним», — сказал Гильерме в видео, опубликованном на YouTube-канале РФС ТВ.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.