«Динамо-2» разгромило «Химик» со счётом 10:1

В матче 7-го тура ФНЛ-2 московское «Динамо-2» разгромило дзержинский «Химик». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 10:1.

Первый гол был забит уже на 5-й минуте — отличился динамовец Дмитрий Малыгин. «Химику» благодаря усилиям Дмитрия Соловьёва с пенальти удалось забить ответный мяч. Однако затем Саба Сазонов за три минуты оформил дубль. Четвёртый гол «Динамо» забил Святослав Цесь.

Во втором тайме Андрей Мазурин забил пятый гол хозяев. Вслед за этим «Химик» остался в меньшинстве, после чего пропустил ещё пять мячей. Владислав Галкин оформил дубль, по голу забили Цесь, Ярослав Гладышев и Марк Александров.

«Динамо-2» занимает второе место во второй подгруппе группы 2 ФНЛ-2, набрав 14 очков. «Химик» (5) — на девятом месте.