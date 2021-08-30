Лионель Месси сфотографировался с сыном голкипера «Реймса» после матча Лиги 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сфотографировался с сыном голкипера «Реймса» Предрага Райковича после матча четвертого тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась победой парижан со счётом 2:0.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Роя Такера.

Месси вышел на поле на 66-й минуте матча при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив бразильского форварда Неймара.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.