Унаи Эмери: после матча с «Атлетико» полчаса пинал стену в раздевалке

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 3-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (2:2).



«После матча я полчаса пробыл в раздевалке, пиная стену, бутылки и всё, что попадалось на глаза. Но теперь следует всё проанализировать. Есть матчи, в которых нужно оставаться командой во всём, что мы сделали. Мы должны расти, принимая тот факт, что бывают и победы, и ничьи, и поражения. Ничья в матче с «Атлетико» — неплохой результат, но в данной ситуации мы разочарованы. Необходимо сделать шаг вперёд», — приводит слова Эмери AS.



В трёх стартовых турах нового сезона чемпионата Испании «Атлетико» набрал 7 очков. На счету «Вильярреала» после этого матча 3 набранных очка.

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