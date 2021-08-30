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Спортивный арбитражный суд отклонил иск испанской Ла Лиги против ФИФА

Спортивный арбитражный суд отклонил иск испанской Ла Лиги против ФИФА
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск испанской Ла Лиги против Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Ранее руководство ФИФА разрешило Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) увеличить интервалы между матчами национальных команд в сентябре и октябре на два дня. Из-за этого пострадал календарь чемпионата Испании.

Ла Лига посчитала, что такое решение влияет на целостность календаря сезона чемпионата Испании, поэтому испанские клубы заявили, что не отпустят южноамериканских футболистов на матчи сборных.

«Мы будем продолжать процедуры, проводимые в различных судебных органах, поскольку решение ФИФА об изменении международного календаря — это заявление о намерении вмешиваться в автономии национальных лиг косвенным образом с явным злоупотреблением прав», — заявили позднее представители Примеры.

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