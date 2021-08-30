Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарасов попросил перестать обсуждать его «беременного малыша»

Тарасов попросил перестать обсуждать его «беременного малыша»
Комментарии

Полузащитник футбольного клуба «Велес» Дмитрий Тарасов прокомментировал свои эмоции после забитого мяча в матче с «Акроном» из Тольятти.

«Я сел покушать свою любимые панкейки. Спасибо за это моей беременной жене и не беременному малышу. Ребята, вчера я чуть-чуть ляпнул, хватит обсуждать это. Обсуждайте лучше то, что вчера Месси дебютировал и не забил, а я забил. Всем хорошего дня», — сказал футболист в своём «инстаграме».

Напомним, Тарасов после матча сказал, что он хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч.

Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.

Новость по теме
Дмитрий Тарасов посвятил гол «будущему беременному малышу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021