Тарасов попросил перестать обсуждать его «беременного малыша»
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Полузащитник футбольного клуба «Велес» Дмитрий Тарасов прокомментировал свои эмоции после забитого мяча в матче с «Акроном» из Тольятти.
«Я сел покушать свою любимые панкейки. Спасибо за это моей беременной жене и не беременному малышу. Ребята, вчера я чуть-чуть ляпнул, хватит обсуждать это. Обсуждайте лучше то, что вчера Месси дебютировал и не забил, а я забил. Всем хорошего дня», — сказал футболист в своём «инстаграме».
Напомним, Тарасов после матча сказал, что он хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч.
Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.
Новость по темеДмитрий Тарасов посвятил гол «будущему беременному малышу»
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