Тарасов попросил перестать обсуждать его «беременного малыша»

Полузащитник футбольного клуба «Велес» Дмитрий Тарасов прокомментировал свои эмоции после забитого мяча в матче с «Акроном» из Тольятти.

«Я сел покушать свою любимые панкейки. Спасибо за это моей беременной жене и не беременному малышу. Ребята, вчера я чуть-чуть ляпнул, хватит обсуждать это. Обсуждайте лучше то, что вчера Месси дебютировал и не забил, а я забил. Всем хорошего дня», — сказал футболист в своём «инстаграме».

Напомним, Тарасов после матча сказал, что он хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч.

Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.