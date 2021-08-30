Агент Миранчука отказался комментировать слухи об интересе к Алексею со стороны «Милана»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отказался комментировать слухи об интересе к своему подопечному со стороны «Милана».

«Вы знаете мои правила, слухи не комментирую. Только по факту», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Милан» намерен приобрести атакующего полузащитника до закрытия летнего трансферного окна. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук является одним из вариантов для россонери. Руководство красно-чёрных готово сделать предложение по российскому игроку, хотя и понимает, что «Аталанта» вряд ли согласится его продать.

Ранее «Милан» также интересовался полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, однако хорват с большой долей вероятности перейдёт в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Сделка уже практически завершена, о трансфере Влашича в стан «молотобойцев» заявил даже главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.