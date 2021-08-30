Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Милана»

«Милан» намерен приобрести атакующего полузащитника до закрытия летнего трансферного окна.

Как информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, первым приоритетом для россонери является хавбек «Бреста» Ромен Февр. «Милан» уже сделал предложение по нему и ждёт ответ от французского клуба.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук также находится в сфере интересов «Милана». Руководство россонери готово сделать предложение по российскому игроку, хотя и понимает, что «Аталанта» вряд ли согласится его продать.

Ранее «Милан» также интересовался полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, однако хорват с большой долей вероятности перейдёт в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Сделка уже практически завершена. О трансфере Влашича в стан «молотобойцев» заявил даже главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.