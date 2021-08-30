Тимощук высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ

Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением по поводу возможной отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Лимит не нужен, чтобы команды развивались и росли. Мы стремимся играть в Лиге чемпионов, к лучшим командам. Чем меньше ограничений, тем выше качество. Нужен компромисс между клубами, чтобы сделать чемпионат более сильным. Все рычаги есть, просто нужно прийти к этому. Мы ничего не можем знать, если не попробуем. Если HyperCube подготовил конкретную реформу и будет согласие клубов, надо попробовать», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».
Напомним, ранее нидерландская компания HyperCube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. Неделю назад, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.
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