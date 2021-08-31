Роналду посвятил Фергюсону своё возвращение в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду посвятил своё возвращение в «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону, который тренировал его в прошлый период выступлений за «красных дьяволов».
«Все, кто знает меня, знают и о моей нескончаемой любви к «Манчестер Юнайтед». Годы, которые я провёл в этом потрясающем клубе, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписаны в историю этого великого и удивительного вида спорта.
Я даже не могу начать описывать свои чувства прямо сейчас, так как вижу, что о моём возвращении на «Олд Траффорд» трубят по всему миру. Это похоже на сбывшуюся мечту после того, как я возвращался, чтобы играть против «МЮ». Даже как соперник я всегда испытывал любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах. Это абсолютно точно то, из чего состоит мечта!
Моя первая победа в чемпионате, мой первый Кубок, мой первый вызов в сборную Португалии, мой первый матч в Лиге чемпионов, моя первая «Золотая бутса» и мой первый «Золотой мяч» — все они родились из этой особой связи между мной и «красными дьяволами». История была написана в прошлом, и история будет написана в будущем! Даю слово!
Я здесь, я вернулся на своё место, давайте сделаем это снова! Сэр Алекс, это для вас», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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