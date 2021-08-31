Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наставник сборной Хорватии Далич: уважаю карьеру Карпина и как игрока, и как тренера

Наставник сборной Хорватии Далич: уважаю карьеру Карпина и как игрока, и как тренера
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке к матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией.

«В нашем тренерском штабе есть люди, которые хорошо знают российский футбол: Плетикоса, Чорлука, Олич. Мы изучали и анализировали матчи «Ростова», готовились по ним. Посмотрим, что у нас получится. Понимаю, что для Карпина это особенный матч, дебют. Он мотивировал своих игроков, нам будет очень непросто. Очень уважаю карьеру Карпина и как игрока, и как тренера.

За три года с ЧМ очень многое изменилось. Многие игроки покинули сборную, из того состава осталось мало игроков. Это нормальный процесс. Лидеры старые заменяются молодыми игроками. Уверен, что наша новая сборная тоже сможет показать хороший результат», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
Тренер сборной Хорватии Далич: Россия — наш главный соперник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021