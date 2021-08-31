Наставник сборной Хорватии Далич: уважаю карьеру Карпина и как игрока, и как тренера

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о подготовке к матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией.

«В нашем тренерском штабе есть люди, которые хорошо знают российский футбол: Плетикоса, Чорлука, Олич. Мы изучали и анализировали матчи «Ростова», готовились по ним. Посмотрим, что у нас получится. Понимаю, что для Карпина это особенный матч, дебют. Он мотивировал своих игроков, нам будет очень непросто. Очень уважаю карьеру Карпина и как игрока, и как тренера.

За три года с ЧМ очень многое изменилось. Многие игроки покинули сборную, из того состава осталось мало игроков. Это нормальный процесс. Лидеры старые заменяются молодыми игроками. Уверен, что наша новая сборная тоже сможет показать хороший результат», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.