«В Англии бы так не сделали». Экс-директор «Локо» об идее продажи прав на РПЛ без тендера

Бывший исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек поделился мнением об идее продажи прав на РПЛ без тендера.



«В этом году планировали провести тендер между претендентами. Его хотели сделать открытым, поэтому набралось достаточно большое количество участников. Нужно понимать, что за каждым претендентом был свой бенефициар. Кто бы выиграл из них? Насколько я знаю, все предложения были значительно выше, чем текущий контракт. Всё бы зависело от того, кто больше готов потратить, и у кого какая платформа для трансляции контента.



Что касается «Матч ТВ», то у канала есть право приоритетности. Но здесь нужно смотреть договор — что это значит. Вопрос в том, как это всё будет решаться. Есликанал сделал предложение, то всё? Мы больше никого не выбираем? Или мы оставляем право сделать свои предложения другим претендентам?



Безусловно, в Англии бы так не сделали. И не сделала бы ни одна европейская страна, кроме как, в этом коронавирусном году. В этом году Англия впервые продала права без тендера. Для этого им потребовалось получить разрешение правительства, чтобы провести продажу ТВ прав без конкурса в этом сезоне. Они исходили из того, что здорово бы получить те деньги, которые есть сейчас от Sky. И предложили забрать им контракт за те деньги, которые есть сейчас. Sky решил продублировать цифры на следующий период и оставить всё, как есть. Хотя, безусловно, там было много противников всего, но это был особый год и особые условия. Но давайте помнить и о цифрах, которые обсуждались там, и наши цифры.



Все потенциальные участники знают, как производить хороший качественный контент, который интересен аудитории. Они все обладают информацией об аудитории, это самое важное. Я полагаю, что в этом сезоне можно было бы делать тендер. Мне абсолютно непонятно, почему он должен проводиться целиком на все матчи? Почему нельзя было устроить пакетирование пятничных, воскресных, субботних матчей? И продать их на разные платформы. Выделение хотя бы одного пакета и передача его другому вещателю, а не «Матч ТВ», по-другому бы позволило всем нам оценить футбол. Может, мы стали бы смотреть его по-другому. Но для этого нужна другая вещь — чёткое расписание, когда матчи не переносятся постоянно. Тогда мы бы могли смотреть футбол от «Матч ТВ», «Мегафона», ОККО, и все были бы счастливы. Люди получили бы дополнительный доступ к своим пакетам, как и в Англии.



Контракт РПЛ и РФС действует на этот сезон, а права собираются продавать со следующего сезона. Возникает вопрос: как вы продаёте то, что вам ещё не принадлежит? Второй момент — какие права сейчас передаются, если мы можем быть в ситуации, когда совершенно полностью изменится структура проведения соревнований, если будут одобрены соответствующие реформы об изменении формата соревнований со следующего года? Будет совершенно другое количество матчей, «и как рассказывают», будет более живой интерес и больше желающих заплатить за это», — сказал Киричек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.