Рекордное количество команд сразилось в «Чемпионат Brainboy». Лучшие фото

Четвертая футбольная игра «Чемпионат Brainboy» под эгидой Championat.com традиционно прошла в Hard Rock Café в Москве. 33 команды сражались за призовые места, что стало рекордным количеством участников в этом году. Помимо подарков команды боролись за высокие места в сводной таблице сезона, чтобы получить приглашение на финальную игру сезона в декабре 2021 года.

Победитель и призёры третьей игры «Чемпионат Brainboy»:

1-е место

Второй раз подряд этот титул достается команде «Гарпастум»! Интеллектуальная машина на пути к вершине почти нигде не буксовала и заслуженно стала победителем! В награду ребята получают книги «Бомбора» — издательства, которое большое внимание уделяет спортивной литературе.

2-е место

Буквально одной ставки не хватило команде «Виктор Бйорк», чтобы подняться еще выше. Однако и серебро при такой большой конкуренции великолепный результат! Команда получила эксклюзивные олимпийские плакаты с новым слоганом Олимпиады от #partizanpress и «Чемпионата». Они сделаны в лимитированном количестве и только для читателей «Чемпионата».

3 место

Бронзу в этой напряженной битве забрали «С детства за Лестер»! Стабильно высокий уровень, привычно с медалями! У «лис» фирменные шопперы от ZASPORT;

По итогам игры подарки от «Чемпионата» получили:

— команда, занявшая лигочемпионское 4-е место, – «Деревня дураков». До пьедестала не хватило всего 0,5 балла, но ребята могут быть собой довольны. Команда получила фирменные шарфы от «Чемпионата»;

— команда, занявшая «бонусное» 14-е место, – «Мечты сбываются», получила приятный пивной набор от Hard Rock Café;

— и команда, занявшая 16-е место, – «BaRRRaka», получила кепки от ZASPORT! Символичное место посвящено 16-летию портала.