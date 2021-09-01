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Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта покажет РЕН ТВ

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта покажет РЕН ТВ
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Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Напомним, помимо встречи с Мальтой, сборной России в сентябре предстоит провести ещё два матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Хорватии (1 сентября) и Кипра (4 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.

Сборная России в 3 матчах набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (1) — на последнем, 6-м месте. Лидером группы является национальная команда Хорватии (6).

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