Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта покажет РЕН ТВ
Поделиться
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Напомним, помимо встречи с Мальтой, сборной России в сентябре предстоит провести ещё два матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Хорватии (1 сентября) и Кипра (4 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
Сборная России в 3 матчах набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (1) — на последнем, 6-м месте. Лидером группы является национальная команда Хорватии (6).
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:08
-
10:55
-
10:37
-
10:26
-
10:22
-
10:07
-
10:06
-
09:50
-
09:47
-
09:36
-
09:24
-
09:21
-
09:18
-
08:40
-
07:21
-
06:52
-
06:39
-
06:20
-
05:37
-
05:18
-
04:48
-
04:24
-
03:50
-
03:26
-
02:50
-
02:36
-
02:24
-
02:07
-
02:00
-
01:25
Партнерский контент