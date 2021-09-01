Бывший главный тренер сборной России дал совет Валерию Карпину перед матчем с Хорватией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча с Хорватией.
«От матча с Хорватией ожидания такие же, когда, например, знакомишься с новым человеком: ты же не знаешь, что он из себя представляет, что за новая команда тебя ждёт, да и как сильно она будет отличаться от сборной Черчесова. В первую очередь хотелось бы увидеть качество, а результат вторичен — он как раз выстраивается из качественной игры.
Правильным решением было бы выпустить в стартовом составе Головина, Миранчука и Захаряна вместе. Нам ведь нужен креатив? Миранчук и Головин играют в Европе — они должны привезти оттуда всё лучшее, что есть в итальянском и французском футболе. Одни умеют много бегать, другие бороться, а эти ребята умеют в футбол. С Захаряном похожая ситуация: чем быстрее он появится в составе, тем будет лучше.
Думаю, в воротах сыграет Гильерме. Поймите, когда идёшь на первое свидание, то обязательно трясутся коленки: при этом на втором ты уже чувствуешь себя королём. Гильерме — опытнейший голкипер. Матч с Хорватией — главная игра сейчас, а вот с Мальтой можно поставить Максименко или Дюпина.
В футболе нет такого, чтобы ориентировались на определённый результат. Ориентируются ведь на игру, а она покажет, на что именно мы способны. Команда только формируется, пока ещё нет единения. Главное — не проиграть. Победа — совсем хорошо, а ничья будет достойным результатом. Жду уверенной и по-спортивному нахальной игры», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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