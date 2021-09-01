Президент «Легиона Динамо» Лахиялов на год отстранён от футбольной деятельности

Президенту «Легиона Динамо» Шамилю Лахиялову на год запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

«На основании решения Апелляционного комитета РФС от 30 августа 2021 года о направлении дела в отношении президента ФК «Легион Динамо» Шамиля и сотрудника по маркетингу ФК «Легион Динамо» Магомеда Лахиялова на новое рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС приняты следующие решения:



— В соответствии со статьёй 28, с частью 1 статьи 95, с частью 1 статьи 119, со статьёй 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 42, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официальных лиц матча, за угрозу причинения им вреда, за оказание воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на его результат — запретить президенту ФК «Легион Динамо» г. Махачкала Лахиялову Ш.Г. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год и оштрафовать его на 200 000 (Двести тысяч) рублей.



— В соответствии со статьёй 28, с частью 1 статьи 95, с частью 9 статьи 94, с частью 1 статьи 119, со статьёй 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 112, 12, 42, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официальных лиц матча, за оказание физического воздействия на игрока соперника, за угрозу причинения вреда, за оказание воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на его результат — запретить сотруднику по маркетингу ФК «Легион Динамо» г. Махачкала Лахиялову М.Г. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год и оштрафовать его на 200 000 (Двести тысяч) рублей», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.