Линекер поздравил Роналду с рекордом по количеству голов за сборную

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с рекордом по количеству голов на международном уровне.
«Поздравляю Роналду с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Это по-настоящему прекрасное достижение», — написал Линекер в своём «твиттере».
Форвард забил 111 голов за национальную команду и превзошёл достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне. Криштиану Роналду оформил дубль в матче четвёртого тура отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 с Ирландией (2:1).
По ходу матча случилось ещё одно интересное событие. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ударил защитника национальной команды Ирландии Дару О’Ши, откинувшего мяч перед пробитием пенальти. Этот момент попал в телевизионную трансляцию.
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