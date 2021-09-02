Крицюк – о переходе в «Зенит»: для меня это самый большой вызов

Голкипер Станислав Крицюк прокомментировал свой переход в состав «Зенита» из Санкт-Петербурга.
«Я чуть-чуть подустал от перелетов, медобследование было долгим, но в целом всё хорошо. Как узнал о предложении от «Зенита»? Это был звонок после тренировки — Сергей Богданович позвонил мне, мы с ним поговорили и все обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в «Зенит», и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы.
Буду выступать под первым номером, к счастью, он оказался свободен. Я очень этому рад. Наверное, просто позиция вратаря для меня ассоциируется с первым номером. Это значит, быть всегда первым. Плюс, я родился первого числа. Мне нравится эта цифра.
Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных, и мы начнём полноценно тренироваться», — цитирует Крицюка пресс-служба «Зенита».
- 2 сентября 2021
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