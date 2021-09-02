Роналду пропустит следующий матч отбора ЧМ из-за жёлтой, полученной за празднование гола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит следующий матч отбора на чемпионат мира – 2022 из-за жёлтой карточки, полученной за бурное празднование гола.

Забив победный мяч в ворота Ирландии на 90+6-й минуте встречи Роналду снял футболку и показал свою фамилию на ней трибунам. За снятую экипировку Криштиану был награждён жёлтой карточкой. Это предупреждение стало для него вторым в отборочном цикле. Таким образом, главная португальская звезда пропустит следующий матч отбора на ЧМ-2022 с Азербайджаном.

Напомним, Криштиану Роналду в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Ирландии (2:1) оформил победный дубль. 36-летний нападающий отметился забитыми мячами на 89-й и 90+6-й минутах, что принесло его команде волевую победу.

Роналду забил 111 голов за национальную команду Португалии, тем самым превзойдя достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне.