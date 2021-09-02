Сборная Грузии уступила Косово в матче квалификации ЧМ-2022
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В Батуми на «Стадионе Батуми» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Грузии в матче 4-го тура группы B принимала команду Косово. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 18-й минуте, собственные ворота поразил защитник Давид Хочолава. В концовке матча нападающий гостей Ведат Мурики сумел вновь огорчить хозяев, но гол был отменён после просмотра видеоповтора.
Сборная Косово одержала первую победу в квалификации. Команда набрала три очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице группы B. Сборная Грузии, набрав одно очко, занимает пятое место.
В следующем туре Косово будет принимать Грецию, а Грузия сыграет в гостевом матче с Испанией.
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