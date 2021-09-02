Швеция обыграла Испанию, Классон забил победный мяч
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В Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» завершился матч 4-го тура группы B квалификации ЧМ-2022. Сборная Швеции принимала Испанию.
События в матче развивались стремительно. Уже на 5-й минуте Карлос Солер вывел свою команду вперёд, но через одну минуту Александер Исак восстановил равновесие в счёте.
Во втором тайме полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вывел шведов вперёд. Этот гол в итоге стал победным, хотя шведы в концовке могли забить ещё.
Швеция выиграла все три матча в квалификации и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Испания занимает второе место, набрав семь очков в четырёх матчах.
В следующем туре Швеция сыграет в гостях с Грецией, а Испания будет принимать Грузию.
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