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Александр Долгов подписал контакт с «Химками»

Александр Долгов подписал контакт с «Химками»
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«Химки» договорились о переходе форварда «Ростова» Александра Долгова, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Нападающий, который в прошлом сезоне играл за красно-чёрных на правах аренды, подписал полноценный контракт с клубом на три года.

Александр Долгов является воспитанником «Локомотива». Он начинал профессиональную карьеру в «Казанке». После двух сезонов в стане железнодорожников футболист подписал контракт с «Ростовом», за который дебютировал в Российской Премьер-Лиге. По ходу прошлого сезона присоединился к «Химкам» и принял участие в семи матчах красно-чёрных. На его счету две голевые передачи и победный гол в ворота «Локомотива».

Напомним, в матче 6-го тура РПЛ «Химки» на стадионе «Арена Химки» принимали «Нижний Новгород». Встреча команд закончилась со счётом 1:1. «Химки», набрав 6 очков, занимают 11-е место.

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