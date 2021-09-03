Карпин объяснил решение не брать на матч с Кипром Ионова и Марио Фернандеса

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении тренерского и медицинского штабов команды не привлекать к матчу квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алексея Ионова. Ранее стало известно, что футболисты останутся в Москве, так как ощущают небольшой дискомфорт. Также в матче с Кипром не смогут принять участие голкипер Сергей Песьяков и полузащитник Даниил Фомин, они уже покинули расположение сборной.

«Чувствительнее всего потери Марио и Ионова. Не стал бы говорить, что это травмы, скорее, дискомфорт. После такой интенсивной игры, как с Хорватией, такое случается. Рисковать здоровьем футболистов сейчас не можем.

Естественно, разобрали Кипр. Разбор был до игры с Хорватией. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления. Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче с нами играла сильная команда, которая с определённого момента не давала нам этого делать.

Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, Кипр будет играть в 3 центральных защитника, мы будем это учитывать», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Матч Кипр — Россия состоится завтра, 4 сентября.