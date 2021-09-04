«Реал» заявил сына Эйдура Гудйонсена на Лигу чемпионов
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Мадридский «Реал» заявил в расширенный состав на сезон Лиги чемпионов-2021/22 19-летнего нападающего Андри Гудйонсена.
Молодой футболист является сыном известного в прошлом исландского форварда Эйдура Гудйонсена, который в 2009 году выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной». Андри родился в 2002 году, когда его отец играл за «Челси», прежде чем перейти в каталонский клуб в 2006 году.
Минувшим летом нападающего перевели в резервную команду «Реала» – «Реал Мадрид Кастилья» после того, как он вернулся после травмы колена и дебюта за сборную Исландии.
Соперниками «Реала» на групповом этапе Лиги чемпионов будут «Шериф», «Интер» и донецкий «Шахтёр». Как сообщается на сайте УЕФА, Андри будет выступать под номером 42.
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