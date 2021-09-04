Самуэль Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на ЛЧ
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«Милан» опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В список игроков не попал полузащитник Самуэль Кастильехо, которым интересуется московский ЦСКА.
Заявка «Милана» на Лигу чемпионов:
вратари: Чиприан Тэтэрушану, Майк Меньян, Алессандро Плиццари, Себастьяно Деспланш;
защитники: Давиде Калабрия, Фоде Балло-Туре, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Симон Кьер, Алессандро Флоренци, Маттео Габбиа, Лука Станга;
полузащитники: Темуе Бакайоко, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Браим Диас, Энрике Ди Джезу, Франк Кессье, Раде Крунич;
нападающие: Оливье Жиру, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Анте Ребич, Вальтер Мессиас, Андреа Капоне.
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