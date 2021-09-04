Самуэль Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на ЛЧ

«Милан» опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В список игроков не попал полузащитник Самуэль Кастильехо, которым интересуется московский ЦСКА.



Заявка «Милана» на Лигу чемпионов:



вратари: Чиприан Тэтэрушану, Майк Меньян, Алессандро Плиццари, Себастьяно Деспланш;



защитники: Давиде Калабрия, Фоде Балло-Туре, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Симон Кьер, Алессандро Флоренци, Маттео Габбиа, Лука Станга;



полузащитники: Темуе Бакайоко, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Браим Диас, Энрике Ди Джезу, Франк Кессье, Раде Крунич;



нападающие: Оливье Жиру, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Анте Ребич, Вальтер Мессиас, Андреа Капоне.