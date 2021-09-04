Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самуэль Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на ЛЧ

Самуэль Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на ЛЧ
Комментарии

«Милан» опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В список игроков не попал полузащитник Самуэль Кастильехо, которым интересуется московский ЦСКА.

Заявка «Милана» на Лигу чемпионов:

вратари: Чиприан Тэтэрушану, Майк Меньян, Алессандро Плиццари, Себастьяно Деспланш;

защитники: Давиде Калабрия, Фоде Балло-Туре, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Симон Кьер, Алессандро Флоренци, Маттео Габбиа, Лука Станга;

полузащитники: Темуе Бакайоко, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Браим Диас, Энрике Ди Джезу, Франк Кессье, Раде Крунич;

нападающие: Оливье Жиру, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Анте Ребич, Вальтер Мессиас, Андреа Капоне.

Новость по теме
В «Милане» подтвердили информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Самуэлю Кастильехо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021