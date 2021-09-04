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«Не надо поднимать шум». Боатенг вступился за Алабу, поцеловавшего эмблему «Реала»

«Не надо поднимать шум». Боатенг вступился за Алабу, поцеловавшего эмблему «Реала»
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Защитник «Лиона» Жером Боатенг вступился за бывшего партнёра по «Баварии» Давида Алабу, который стал игроком «Реала».

Напомним, на презентации в качестве игрока «сливочных» Алаба поцеловал эмблему мадридского клуба. Позже президент «Баварии» Герберт Хайнер признался, что его удивил этот жест экс-защитника мюнхенцев.

«Все знают, какое значение «Бавария» имеет для Давида. То, что он сделал, было определённо связано с обстоятельствами, или, возможно, фотограф попросил его это сделать. Никто не знает наверняка. Я уверен, что у него не было дурных намерений. Не надо поднимать шум из-за этого.

Для меня «Лион» теперь является новым клубом, но я никогда не забуду, что играл за «Баварию» десять лет. Всё начинается сначала, но не нужно переусердствовать. Надеюсь, в «Лионе» у меня что-то получится и я добьюсь успеха с клубом. Очень важно отождествлять себя с командой», — приводит слова Боатенга Sport1.de.

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