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Крал — о Влашиче: мы были непримиримыми соперниками, а теперь одноклубники

Крал — о Влашиче: мы были непримиримыми соперниками, а теперь одноклубники
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Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал поделился мнением об одноклубнике Николе Влашиче, который раньше выступал за ЦСКА.

«У нас определённо хороший состав. Например, я знаю Николу Влашича по ЦСКА. Мы были непримиримыми соперниками, а теперь станем одноклубниками! Также я знаю его по игре за сборные U21 и по чемпионату Европы — 2020.

Также в команду пришли хорошие защитники, а многие из тех, кто уже был в команде, играют на высоком уровне. Это английская Премьер-лига, и такая конкуренция нам на пользу, все друг друга стимулируют становиться всё лучше и лучше», — цитирует Крала пресс-служба «Вест Хэма».

Напомним, 31 августа полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

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