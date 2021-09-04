Крал — о Влашиче: мы были непримиримыми соперниками, а теперь одноклубники

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал поделился мнением об одноклубнике Николе Влашиче, который раньше выступал за ЦСКА.



«У нас определённо хороший состав. Например, я знаю Николу Влашича по ЦСКА. Мы были непримиримыми соперниками, а теперь станем одноклубниками! Также я знаю его по игре за сборные U21 и по чемпионату Европы — 2020.



Также в команду пришли хорошие защитники, а многие из тех, кто уже был в команде, играют на высоком уровне. Это английская Премьер-лига, и такая конкуренция нам на пользу, все друг друга стимулируют становиться всё лучше и лучше», — цитирует Крала пресс-служба «Вест Хэма».



Напомним, 31 августа полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.