«Был небольшой стресс». Крал – о переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал поделился эмоциями после перехода из московского «Спартака».
«Я чувствую себя очень хорошо. У меня был небольшой стресс, ведь до последнего момента я не знал, состоится ли сделка. Клубы вели переговоры в последний день трансферного окна. Я очень рад, что им удалось найти решение, и я смог перейти в «Вест Хэм».
Я очень воодушевлён, потому что это большой шаг для меня. На протяжении всей своей карьеры я стараюсь двигаться шаг за шагом. Переход в «Вест Хэм» – большой вызов для меня, но я с нетерпением его жду.
Английская Премьер-лига – один из лучших чемпионатов в мире, один из самых сложных турниров. Но дело не только в игре в АПЛ. Я хотел выступать за «Вест Хэм», клуб с большими традициями и огромной историей. Сейчас у команды хороший период, так что это большой вызов, которого я жду», – цитирует Крала пресс-служба «Вест Хэма».
- 4 сентября 2021
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