Лука Джорджевич близок к подписанию контракта с датским «Вайле»

27-летний нападающий Лука Джорджевич подпишет трёхлетний контракт с датским «Вайле» в эти выходные, сообщает BT.

Бывший форвард «Зенита» и «Локомотива» прошёл медосмотр в «Вайле». Сообщается, что черногорец был близок к переходу в клуб из Примеры, но в последний день трансферного окна сделка сорвалась.

Помимо Джорджевича, «Вайле» также усилился нападающим «Ахмата» Андресом Понсе. Ранее за датский клуб выступал форвард Герман Онугха, которого отдали в аренду «Крыльям Советов», а затем «Рубину».

Джорджевич начинал карьеру на родине, в Черногории, а в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешёл в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы и прошлым летом вновь ушёл в аренду в «Арсенал». 8 июня «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.



В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола.