Израиль разгромил Австрию, забив пять голов

В матче 5-го тура группы F отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Израиля разгромила национальную команду Австрии. Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе (Израиль) и завершилась со счётом 5:2.
В составе израильтян дублем отметился полузащитник Эран Захави. Ещё по голу забили Манор Соломон, Мунас Даббур и Шош-Зальман Вайссман. У австрийцев забивали Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович.
В другом матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Дании переиграла Фарерские острова. Встреча проходила на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась со счётом 1:0. На 84-й минуте был удалён защитник фарерской команды Рене Йонсен. После этого единственный мяч забил Йонас Винд с передачи Матиаса Йенсена.
Дания набрала 15 очков и лидирует в таблице группы F. Израиль (10) — на втором месте. Далее в таблице группы располагаются Шотландия (8), Австрия (7), Фарерские острова (1), Молдавия (1).
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