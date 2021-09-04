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Израиль разгромил Австрию, забив пять голов

Израиль разгромил Австрию, забив пять голов
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В матче 5-го тура группы F отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Израиля разгромила национальную команду Австрии. Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе (Израиль) и завершилась со счётом 5:2.

В составе израильтян дублем отметился полузащитник Эран Захави. Ещё по голу забили Манор Соломон, Мунас Даббур и Шош-Зальман Вайссман. У австрийцев забивали Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович.

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
5 : 2
Австрия
1:0 Соломон – 5'   2:0 Даббур – 20'   3:0 Захави – 33'   3:1 Баумгартнер – 42'   3:2 Арнаутович – 55'   4:2 Вайссман – 58'   5:2 Захави – 90'

В другом матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Дании переиграла Фарерские острова. Встреча проходила на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась со счётом 1:0. На 84-й минуте был удалён защитник фарерской команды Рене Йонсен. После этого единственный мяч забил Йонас Винд с передачи Матиаса Йенсена.

Дания набрала 15 очков и лидирует в таблице группы F. Израиль (10) — на втором месте. Далее в таблице группы располагаются Шотландия (8), Австрия (7), Фарерские острова (1), Молдавия (1).

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
0 : 1
Дания
0:1 Винд – 85'
Удаления: Йонсен – 84' / нет
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