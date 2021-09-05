Эден Азар: вы можете говорить, что хотите, но я счастлив в «Реале»

Нападающий «Реала» Эден Азар высказался о своём положении в команде.

«Я мало играл и не забивал, но это не влияет на мою привязанность к клубу. Я счастлив в Мадриде, мне нравится там моя жизнь. Ситуация осложнилась из-за коронавируса, травм и всего остального. Игрок счастлив, когда он получает игровое время, но легче быть счастливым, когда забиваешь. Вы можете говорить, что хотите, но я счастлив. Когда я забиваю гол, я улыбаюсь, и все говорят, что я снова счастлив, но я и так счастлив. Просто я не могу играть и не могу забивать, вот чего мне не хватает», — приводит слова Азара Goal.

В новом сезоне Азар провёл 1 матч за «Реал» и отметился результативной передачей. После трех туров «Королевский клуб» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.